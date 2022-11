Minecraft 2? Macché, è solo il video della mod con fisica iperrealistica su RTX 4090

Di ritorno dalla dimensione fantasy di The Witcher 3 in 8K con 100 mod, lo youtuber Digital Dreams gioca con le coronarie dei milioni di appassionati di Minecraft mostrando in video una versione iper-modificata del kolossal sandbox di Mojang con tanto di fisica realistica.

In aggiunta agli immancabili pacchetti di texture ad alta risoluzione e ai tool path tracing che introducono un sistema di illuminazione dinamica nell'universo squadrettato di Minecraft, il creatore di contenuti integra la versione più evoluta di Physics Mod.

È proprio grazie a quest'ultima espansione fan made che lo youtuber, sfruttando la mostruosa potenza computazionale del suo PC equipaggiato con una GPU GeForce RTX 4090, stravolge completamente l'esperienza di gioco da vivere nella dimensione di Minecraft grazie alla fisica e alla distruttibilità ambientale.

Nel video possiamo ammirare il fuoco che si propaga in maniera realistica e degli effetti volumetrici che ricreano con estrema autenticità il fumo generato dai materiali raggiunti dalle fiamme. Se amate questo genere di 'total conversion' del capolavoro sandbox degli studi Mojang, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo video che mostra Minecraft in stile LEGO con la mod Brixel e Ray Tracing.