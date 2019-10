Minecraft 2 schizza tra le tendenze di Twitter. Il motivo? Un falso rumor sul gioco

Nelle scorse ore Minecraft 2 è finito tra le tendenze di Twitter, questo nonostante il gioco non sia mai stato annunciato. Il motivo? Un rumor sul presunto sequel, diffuso da un misterioso insider insieme ad altre voci di corridoio palesemente false.

La fonte in questione (ovviamente anonima) ha riportato vari rumor come i prossimi annunci di Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2 per Nintendo Switch, o ancora l'annuncio di GTA 6 in esclusiva per la piattaforma ibrida della casa di Kyoto. Infine, l'insider (o presunto tale) rivela che l'annuncio di Minecraft 2 sarebbe previsto per un Direct in programma il 6 novembre.

Ovviamente tutte queste notizie sono state immediatamente bollate come false, tuttavia il rumor su Minecraft 2 è stato ritenuto credibile da molti e milioni di utenti si sono precipitati a discuterne sui social, permettendo all'hashtag #Minecraft2 di finire dritto dritto tra le tendenze mondiali di Twitter.

E' difficile dare credito alla fonte, le notizie riportate non hanno il minimo fondamento, questo però non vuol dire che Minecraft 2 non possa essere nei piani di Minecraft, così come un Nintendo Direct a novembre, non è neanche certo che le due cose possano essere direttamente collegate. Insomma, vi consigliamo di non trattenere il respiro in attesa dell'annuncio di Minecraft 2.