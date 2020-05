Minecraft a 200 milioni di copie vendute, molto bene anche l'edizione Education

Con un lungo post pubblicato sul sito ufficiale Xbox, Microsoft ha svelato che Minecraft ha raggiunto l'incredibile traguardo dei 200 milioni di copie vendute, cifra così alta che praticamente nessun altro videogioco è in grado di vantare (Grand Theft Auto 5, ad esempio, è "fermo" a 120 milioni).

Il titolo Mojang vanta anche un flusso costante di giocatori sui propri server, dal momento che sono circa 126 i milioni di giocatori che ogni mese si divertono a costruire nel gioco a base di cubetti. Molto interessante è anche l'andamento di Minecraft Education, particolare versione del gioco che ha fatto il proprio debutto sul mercato lo scorso 24 marzo 2020 e che è stata donata a numerosi insegnanti. Pare che in meno di due mesi siano stati in 50 milioni a scaricare questa edizione di Minecraft, la quale sembra aver dato un contributo notevole in questo periodo d'emergenza da Covid-19, permettendo ai più piccoli di assistere alle lezioni online in un ambiente che favorisce senza ombra di dubbio l'apprendimento.

In attesa di mettere le mani su Minecraft Dungeons il prossimo 26 maggio 2020 (il gioco sarà gratis per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass), vi ricordiamo che Mojang ha cambiato nome e logo nel corso delle ultime ore.