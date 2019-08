Minecraft 4K: Mojang blocca lo sviluppo del Super Duper Graphics Pack

Attraverso le pagine del sito ufficiale di Minecraft, i vertici di Mojang ci informano di aver deciso di cessare definitivamente lo sviluppo del Super Duper Graphics Pack, un update gratuito che avrebbe dovuto migliorare ogni aspetto della grafica del loro iconico sandbox.

Annunciato durante l'E3 2017, il pacchetto Super Duper ha impegnato gli autori di Mojang nel corso degli ultimi due anni con un lavoro silenzioso e faticoso che, purtroppo, non sembra aver prodotto i risultati sperati dai suoi ideatori.

Dietro alla decisione di fermare lo sviluppo dell'update ufficiale di Minecraft che avrebbe dovuto migliorare esponenzialmente il comparto grafico del titolo ci sarebbe l'amara constatazione, da parte della sussidiaria svedese degli Xbox Game Studios, di non poter garantire una corretta implementazione del Super Duper su tutti i dispositivi.

"Il pacchetto si è rivelato troppo impegnativo dal punto di vista tecnico", spiegano i rappresentanti di Mojang nella lettera aperta pubblicata sulle pagine del sito di Minecraft, aggiungendo subito dopo che "ci rendiamo conto che questa notizia può deludere molti appassionati, ma sfortunatamente non siamo contenti di come il pacchetto si comporta su tutti i dispositivi. Per questo motivo, abbiamo deciso di bloccare lo sviluppo del pacchetto e stiamo cercando altri modi per dare a Minecraft un nuovo look. Come sapete, Minecraft è disponibile su una vasta gamma di piattaforme e cerchiamo costantemente di sfruttare al massimo l'architettura tecnica di ciascuna di esse".

A dispetto di questo contrattempo, il futuro di Minecraft era e continua ad essere radioso, se consideriamo che continua ad essere uno dei titoli più giocati nonostante siano passati dieci anni dalla sua uscita e che tra non molto sarà possibile cimentarsi con le sfide degli spin-off Minecraft Earth in realtà aumentata per sistemi mobile e il dungeon crawler Minecraft Dungeons.