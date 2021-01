Minecraft in 4K con Ray Tracing e texture realistiche: in video la spettacolare mod

A distanza di anni dall'uscita, Minecraft è ancora oggi uno dei videogiochi più popolari su tutte le piattaforme e continua ad essere supportato dalla community dei modder. Ed è proprio per questo motivo che è in sviluppo da parte di un solo utente una particolare mod che rende il titolo Mojang incredibilmente bello da vedere.

Parliamo dello YouTuber hodilton, il quale grazie all'aiuto dei supporter su Pateron sta sviluppando una serie di mod che, una volta combinate, cambiano in maniera sensibile l'aspetto del gioco a cubetti. Come potete vedere nel filmato che trovate in apertura della notizia, l'utente è riuscito non solo ad implementare il supporto al Ray Tracing, ma anche a creare delle texture realistiche ed in alta definizione che vengono esaltate dalla risoluzione 4K. Ovviamente per far girare tutto ciò serve una macchina davvero performante e quella del modder non è certo da meno: stando alle informazioni del video, il PC di hodilton monta una Nvidia GeForce RTX 3080 FE, 32 GB di RAM e un processore Intel I9 10850K.

Prima di lasciarvi al filmato, che include anche un confronto con la versione originale del gioco, vi ricordiamo che qualche settimana fa un fan di Zelda ha ricreato il Regno di Hyrule di Breath of the Wild in Minecraft.