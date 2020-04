Minecraft è già nextgen grazie al Ray Tracing e al DLSS 2.0 di NVIDIA

Dopo averci invitato a sognare i mondi digitali di Minecraft in Ray Tracing su Xbox Series X, Mojang si prepara a lanciare ufficialmente la fase di beta testing su PC Windows 10 per l'update del sandbox di Microsoft che introduce gli effetti di illuminazione dinamica in DXR su schede grafiche NVIDIA RTX.

Ad accompagnare l'annuncio dell'inizio della nuova fase di Minecraft su PC è Jeff Fisher, VP of Gaming di NVIDIA, con delle dichiarazioni che sottolineano l'entusiasmo della community per l'arrivo di questo aggiornamento gratuito.

La beta della versione Ray Tracing di Minecraft sarà disponibile a partire dalle ore 19:00 di giovedì 16 aprile su PC Windows 10, consentendo così a tutti i giocatori in possesso di una scheda video NVIDIA della famiglia GeForce RTX di accedere a contenuti che evolveranno la dimensione del titolo di Mojang con effetti di illuminazione in tempo reale gestiti in DXR e materiali più realistici grazie alla tecnologia NVIDIA DLSS 2.0.

Sempre a partire dal 16 aprile, gli utenti potranno scaricare gratis sei mondi di Minecraft in Ray Tracing dal relativo Marketplace virtuale, ciascuno ideato per enfatizzare gli effetti dell'illuminazione diretta del Sole, le ombre nette, i riflessi dell'acqua, la nebbia volumetrica e i materiali trasparenti gestiti in DXR.