Minecraft accoglie il Marketplace Pass: come funziona l'abbonamento?

Periodo di importanti novità per Minecraft: dopo l'arrivo delle mod sulle versioni console di Minecraft, Mojang ha ufficialmente distribuito anche il Marketplace Pass, un abbonamento per il suo iconico sandbox che promette di rivelarsi vantaggioso per tutti i fan.

Abbonarsi al Marketplace Pass permette infatti di accedere ai contenuti aggiuntivi di Minecraft tramite sottoscrizione mensile (dal prezzo fissato a 3,99 euro al mese), senza la necessità di acquistare direttamente ogni singolo contenuto attraverso lo store in-game. Ciò si rivela utile soprattutto per quei giocatori che acquistano regolarmente i DLC presenti nel Minecraft Marketplace, che in questo modo potranno direttamente accedere a un ampio catalogo senza dover cercare ed acquistare manualmente ogni elemento navigando nello store.

Da precisare che il Marketplace Pass non dà accesso all'intero catalogo del negozio digitale, ma a una selezione di prodotti che cambia a rotazione ogni mese e che in ogni caso si prospetta molto vasta, con oltre 150 articoli a disposizione e che variano tra skin, texture, mondi e molto altro ancora. Se dunque volete espandere la vostra esperienza con Minecraft e al tempo stesso risparmiare, il Pass proposto da Mojang può essere una soluzione intrigante per tanti fan.

Alla fine del 2023 Minecraft ha raggiunto le 300 milioni di copie vendute, confermandosi ancora una volta il videogioco più venduto della storia.

