Minecraft accoglie Pac-Man: DLC speciale festeggia i 40 anni del personaggio!

Direttamente dagli Anni Ottanta, giunge un appuntamento imperdibile per ogni appassionato del medium videoludico: il quarantesimo anniversario della nascita di Pac-Man!

La celebre sfera gialla ritorna per l'occasione protagonista sulla scena, grazie ad una serie di simpatiche iniziative appositamente dedicate. Tra queste ultime troviamo la pubblicazione di un DLC interamente dedicato a Pac-Man all'interno di Minecraft. L'universo a cubetti concepito da Mojang incontra così il tondo personaggio in un cross-over dagli interessanti contenuti, presentato con il trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Il nuovo DLC, ora disponibile nel Marketplace di Minecraft, consente ai giocatori di farsi strada attraverso i livelli di Pac-Man, rigorosamente ricreati in tre dimensioni. Lungo il percorso, ovviamente, ci saranno ad attendere fantasmi da evitare ad ogni costo. In totale, stiamo parlando di dieci livelli, terminati i quali gli utenti più creativi potranno dilettarsi nella creazione di proprie personali reinterpretazioni dell'universo di questo personaggio così iconico nel mondo del videogioco.



La pubblicazione del DLC di Minecraft, lo ricordiamo, non è l'unica iniziativa a tema avviata per la ricorrenza. Ad esempio, possiamo citare anche l'annuncio di Pac-Man Live Studio, una produzione sviluppata da Amazon Game Studios e destinata a trovare spazio sulla piattaforma di streaming di Twitch.