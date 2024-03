Minecraft, l'ultimo aggiornamento potrebbe cancellare i vostri mondi: ecco come evitarlo

Minecraft ha accolto il Marketplace Pass nelle score ore, ma a pochissimo tempo di distanza dalle ultime novità introdotte arrivano importanti comunicazioni da Microsoft: l'ultimo aggiornamento di Minecraft potrebbe cancellare tutti i vostri mondi. Si tratta di un problema di non poco conto e alquanto grave, ma come si può evitare tutto ciò?

La stessa Microsoft è corsa ai ripari comunicando per filo e per segno, attraverso il sito ufficiale della casa di Redmond, come procedere con l'ultimo update di Minecraft. "Siamo consapevoli che a volte le cose possono andare storte e vogliamo che sappiate che stiamo lavorando per risolvere le esperienze frustranti segnalateci dai membri della nostra community Xbox". Al momento, però, l'azienda consiglia di non scaricare l'ultimo aggiornamento di Minecraft attraverso l'Xbox app per PC. Ciò potrebbe infatti causare i problemi di cui sopra, come specificato dalla compagnia.

"Si consiglia di eseguire il Gaming Services Repair Tool per PC dall'app Xbox su PC prima di installare qualsiasi aggiornamento di Minecraft". Per poter accedere a tale sezione sarà necessario avviare l'app dapprima citata, cliccare sull'imamgine del proprio profilo, andare nella sezione "supporto" e selezionare il tool in questione. Dopo l'ultima patch di Minecraft che ha aggiunto le mod anche su console sono giunti i primi problemi, ma non ci resta che attendere maggiori dettagli da Microsoft per saperne di più.

