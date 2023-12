Minecraft: aggiunto a sorpresa il 4K su Xbox Series X|S con il Preview Update

Sebbene non sia stato anticipato dagli sviluppatori di Mojang, il nuovo Preview Update 1.20.60.23 di Minecraft ha introdotto a sorpresa il supporto alla risoluzione 4K sulle console Xbox Series X|S.

La princiipale novità di questo aggiornamento è costituita dall'introduzione dell'Armadillo, un mob neutrale. "Scopri la prima iterazione del mansueto armadillo, un mostro neutrale che vive nella savana e si arrotola ogni volta che si sente minacciato. Gli armadilli rilasciano anche uno scudo che può essere utilizzato per creare un'armatura del lupo, che attualmente fornisce al tuo amico a quattro zampe più o meno la stessa protezione dell'armatura del cavallo di diamante", queste le parole di Mojang per presentare la novità.

Tra le patch notes dell'aggiornamento, tuttavia, viene annunciato che la risoluzione 4K è ora supportata su Xbox Series X|S. A differenza di quanto fatto con altri titoli nativamente sviluppati per la generazione di console precedente, Microsoft non si è ancora attivata per realizzare una versione next-gen di Minecraft, ma questo sarebbe già un interessante passo in avanti. Sino ad oggi, il titolo presentava il classico limite dei 1080p di risoluzione.

Come detto, si tratta di un aggiornamento in anteprima e non tutti i giocatori possono attualmente accedere alle novità. Se foste interessati a saperne di più su Minecraft Preview vi rimandiamo a questo indirizzo.