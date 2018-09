Minecraft: annunciato l'aggiornamento Village & Pillage

Nel corso del Minecon Earth, Mojang non ha solo annunciato Minecraft: Dungeons, un nuovo action adventure ispirato ai classici dungeon crawler, ma anche un nuovo grande aggiornamento per Minecraft stesso, ovvero Village & Pillage.

Village & Pillage, il cui debutto è previsto nei primi mesi del 2019, aggiungerà 12 nuovi Villagers (villici). Nell'immagine di anteprima in apertura di notizia potete ammirare, da sinistra verso destra:

Nella riga superiore - Librarian , Butcher , Cleric , Cartographer , Leatherworker e Fletcher ;

, , , , e ; Nella riga inferiore - Shepherd, Farmer, Fisher, Armorer, Toolsmith e Weaponsmith.

Oltre ai villici, faranno il loro debutto anche i ben più ostili Pillagers (saccheggiatori) che in compagnia delle loro Bestie assalteranno i villaggi utilizzando delle nuove armi, le Balestre, che potranno essere create e utilizzate anche dagli stessi giocatori. Sono più lente dei classici Archi, ma fanno molti più danni. Possono diventare ancora più potenti utilizzando incantesimi come Ricarica Veloce, Multi-colpo e un altro segreto che verrà rivelato prossimamente. Mojang ha inoltre promesso maggiore varietà nei villaggi e, in aggiunta ai Villagers e ai Pillagers, verranno introdotti anche i Panda (vedi immagine in basso) e tanti nuovi Gatti!