Minecraft: arriva con un trailer il DLC a tema Star Wars

Se siete appassionati di Minecraft e amate Star Wars, sappiate che da oggi è disponibile un nuovo contenuto aggiuntivo che porta la prima trilogia della saga cinematografica (e non solo) nel mondo a cubetti del titolo Mojang.

Proprio oggi, infatti, è stato pubblicato il simpatico trailer di lancio che annuncia l'arrivo del pacchetto contenente costumi, mappe e brani musicali dedicati non solo alla trilogia originale (Una nuova speranza, L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi) ma anche oggetti a tema The Mandalorian, la serie TV disponibile esclusivamente per gli abbonati a Disney+. All'interno del trailer è possibile dare una rapida occhiata ai contenuti inclusi nel pacchetto, che funge da total mod per il titolo a base di cubetti. Per quello che riguarda le ambientazioni aggiuntive, i giocatori che decideranno di acquistare il DLC potranno esplorare anche Tatooine, Endor e Hoth della trilogia e Navarro e Sorgan di The Mandalorian.

