Minecraft: arrivano i cereali ufficiali, contengono DLC esclusivi

La già ricca linea di prodotti dedicati a Minecraft, che include qualsiasi tipo di collezionabile possibile ed immaginabile, si arricchisce oggi con il primo alimento dedicato al titolo Mojang: i cereali Creeper Crunch.

Questi cereali, prodotti dal celebre marchio Kelloggs, permettono ai giovani appassionati del brand di fare colazione con dei cereali arricchiti da piccoli marshmellow di colore verde che ricordano i Creeper, i fastidiosi nemici esplosivi del gioco a base di cubetti. All'interno delle confezioni del prodotto non troverete però solo i cereali, dal momento che sarà possibile trovare in maniera casuale uno dei 10 abiti per gli avatar del gioco, così da dare un tocco di classe al proprio personaggio tramite l'editor degli avatar introdotto di recente.

Attualmente l'arrivo di questi cereali è previsto nel solo territorio americano ad un prezzo che varia dai 4 ai 5,69 dollari in base alle dimensioni della confezione. Non è chiaro se prima o poi il prodotto raggiungerà anche gli scaffali dei supermercati europei, ma vista la popolarità del marchio non è difficile pensare che sia solo questione di tempo prima che arrivi anche da noi.

A proposito del gioco Mojang, avete già letto tutte le novità del Nether Update di Minecraft?