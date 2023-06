Minecraft: in arrivo le versioni native PS5 e Xbox Series X/S? Indizi da un trailer

Dalla sua originale pubblicazione nel 2011, Minecraft è sostanzialmente sbarcato su ogni piattaforma disponibile sul mercato attraverso apposite edizioni native. Versioni apposite per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, però, ancora non sono diventate realtà. O almeno non fino ad ora.

Sebbene grazie alla retrocompatibilità sia chiaramente possibile giocare le versioni PS4 e Xbox One dell'opera Mojang sulle console di attuale generazione, sembra che versioni native per PS5 e Xbox Series X/S siano vicine al loro annuncio. A suggerire questa possibilità è il trailer di lancio dell'update Trails & Tales di Minecraft pubblicato dal canale Youtube ufficiale di PlayStation, che nel titolo cita anche PS5 oltre a PS4 e PlayStation VR.

Non solo, lo stesso filmato riporta solamente il logo della console Sony di attuale generazione negli ultimi secondi. Generalmente nei filmati promozionali il colosso nipponico cita solamente le console su cui i giochi pubblicizzati arrivano in formato nativo, pertanto la presenza diretta di PS5 nel trailer di Trails & Tales lascia intendere l'arrivo di grosse novità per il celebre sandbox.

A questo punto non è da escludere che Microsoft possa annunciare le versioni ufficiali per piattaforme di attuale generazione (sia PS5 che Xbox Series X/S) nel corso dell'Xbox Showcase dell'11 giugno. In attesa dunque di scoprire cosa bolle in pentola, ricordiamo che Minecraft Trails & Tales è disponibile dal 7 giugno su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.