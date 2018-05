Minecraft Bedrock in arrivo su Switch a giugno: cross-play con Xbox One, PC, Android e iOS

Microsoft e Mojang hanno annunciato che l'atteso update Bedrock debutterà in Minecraft: Nintendo Switch Edition il prossimo 21 giugno. I possessori del gioco sulla console ibrida riceveranno l'aggiornamento in maniera completamente gratuita.

Grazie a Bedrock, già lanciato su altre piattaforme diversi mesi or sono nell'ambito dell'update Better Together, i possessori di Minecraft per Nintendo Switch potranno giocare assieme agli utenti Xbox One, PC, Android, iOS e VR. Il cross-play risulta invece impossibile con PlayStation 4 per preciso volere di Sony.

Questa nuova versione supporterà gli Xbox Live Achievement e il Minecraft Markeplace, attraverso il quale sarà possibile acquistare mappe, skin e texture pack creati dalla community utilizzando la valuta in-game Minecoin. I giocatori avranno anche accesso ai mini-giochi e alle modalità di gioco dei server della community. Minecraft, in sostanza, è ora un unico grande ecosistema, tutto è condiviso tra i vari dispositivi.

Per l'occasione verrà pubblicata una nuova edizione del gioco chiamata Minecraft: Bedrock Edition al prezzo di 29,99 euro, sia in formato fisico che digitale. Includerà il gioco base, l'update Bedrock con tutte le novità sopra descritte, tutti i DLC e anche i contenuti esclusivi precedentemente rilasciati, come il Super Mario Mash-Up Pack.