Minecraft Bedrock su PS4: il trailer di lancio conferma l'arrivo del Cross-Play totale

A conferma dei rumor sul login a Xbox Live per giocare a Minecraft su PS4, arriva il trailer di lancio ufficiale della versione Bedrock del kolossal sandbox di Mojang.

Il filmato fissa per domani, martedì 10 dicembre, l'arrivo dell'importante aggiornamento gratuito di Minecraft su PlayStation 4 che porta il titolo alla versione "Bedrock" per introdurre il Cross-Play totale con le altre piattaforme.

A tal proposito, il Senior Creative Writer di Mojang, Kelsey Howard, ha spiegato sulle pagine del PlayStation Blog come l'intenzione della sussidiaria degli Xbox Game Studios sia sempre stata quella di "offrire un'esperienza unificata su tutti i sistemi. Tutto quel glorioso codice unificato di Bedrock ha perciò un solo significato, ossia quello di farvi vivere la medesima esperienza di gioco dei vostri amici su Xbox One, Nintendo Switch, PC Windows 10 e dispositivi mobile".

L'update Bedrock di Minecraft su PS4 permetterà inoltre agli appassionati del titolo sulla console Sony di accedere al Marketplace ingame, il negozio digitale tramite il quale ampliare la già enorme offerta ludica del titolo con mini-giochi, skin, pacchetti mash-up e mondi. Mojang ribadisce quindi che il passaggio alla versione Bedrock sarà gratis sia per chi ha già acquistato Minecraft su PS4 e sia per chi, approfittando dell'arrivo del Cross-Play "universale", lo farà dal 10 dicembre in poi.