Minecraft oltre Caves & Cliffs: l'enorme mod Terralith 2.0 aggiunge 85 biomi

Non bastassero le tante innovazioni apportate al mondo di gioco di Minecraft al lancio di Caves & Cliffs Parte 2, gli sviluppatori amatorial di Terralith aggiornano la loro mod alla versione 2.0 per implementare decine di biomi inediti al già titanico ecosistema digitale del sandbox culto di Mojang.

Nel descrivere i contenuti di questo ricchissimo data pack gratuito, il collettivo di modder riunitosi sotto la bandiera di Stardust Labs spiega di essersi lasciato ispirate dalla massiccia revisione al sistema di generazione procedurale del mondo di gioco dell'ultima versione di Minecraft nella speranza, così facendo, di ampliare ulteriormente la varietà dei biomi generati dal titolo.

La versione 2.0 di Terralith va perciò a innestarsi nel motore procedurale di Caves & Cliffs per aggiungere qualcosa come 85 biomi nuovi di zecca, ciascuno in grado di alterare l'aspetto della mappa per garantire un'esperienza di gioco sempre originale. Nei biomi introdotti da Terralith 2.0 trovano spazio numerosi blocchi aggiuntivi per plasmare canyon, isole galleggianti, fosse oceaniche e tipologie di caverne ancora più "fantasiose".

A detta degli stessi ragazzi dei laboratori Stardust, i giocatori che hanno già installato la prima versione di Terralith in Minecraft 1.17 possono mantenere i salvataggi e le mappe preesistenti aggiornando la mod alla versione 2.0 dopo aver effettuato l'update di Minecraft con l'enorme patch della Parte 2 di Caves & Cliffs.

In cima alla notizia potete ammirare il video confezionato dagli stessi autori di Stardust Labs per testimoniare la bontà del lavoro svolto con Terralith 2.0: qualora foste interessati, in calce all'articolo trovate il link al portale da cui poter scaricare e installare gratuitamente Terralith 2.0 nella vostra versione PC di Minecraft. Per rimanere in tema, chiudiamo con una "piccola" curiosità: sapevate che nei giorni scorsi Minecraft ha raggiunto il trilione di visualizzazioni su YouTube?