Minecraft Caves & Cliffs: sblocca gratis la Felpa Glow-Squid grazie a GameStopZing

Se anche voi state giocando e apprezzando l'ultimo Update di Minecraft, intitolato Caves & Cliffs, allora sarete felici di sapere che GameStopZing ha lanciato una nuova iniziativa esclusiva dedicata propria alla nuova espansione di uno dei giochi più celebri di tutti i tempi.

A partire da oggi primo luglio e fino a giovedì 15 luglio, acquistando un qualsiasi prodotto Minecraft all'interno dei negozi della catena riceverete un codice DLC per scaricare gratis in-game la Felpa Glow-Squid per Minecraft Caves & Cliffs. Avrete letteralmente l'imbarazzo della scelta, poiché i prodotti a tema sono molteplici: si spazia dalla lampada a forma di Creeper ai numerosi set LEGO Minecraft, passando per lampade, peluche, zaini, figure e ovviamente i videogiochi della serie, come Minecraft Starter Collection, Minecraft Dungeons e Minecraft Story Mode.

Per chi non lo sapesse, la prima parte dell'aggiornamento Caves & Cliffs, pubblicata lo scorso 9 giugno, ha introdotto nuovi divertenti mob, blocchi e oggetti di un mondo sottomarino, dove ad attendervi ci sono una miriade di creature tra cui gli Axolotl e il calamaro luminoso. Potete anche estrarre il rame per costruire delle strutture che durano nel tempo, stando tuttavia attenti alle capre che possono spingervi a valle!