Minecraft celebra Lightyear: il DLC con Buzz è ora disponibile!

I creatori di Minecraft hanno scelto di festeggiare l'arrivo del nuovo film Pixar nelle sale cinematografiche con un nuovo, sfavillante DLC a tema: s'intitola giustamente Lightyear ed è già disponibile all'acquisto nel marketplace al prezzo di 1340 Minecoin oppure negli store digitali a 7,99 euro.

"Vesti i panni di Buzz Lightyear e viaggia fino ai confini dello spazio in un'avventura ricca di azione per salvare i tuoi amici e il tuo equipaggio dai piani malvagi di Zurg. Con l'aiuto degli affidabili congegni del Comando stellare e dei veicoli da Ranger Spaziale, affronta i pericoli sul pianeta alieno T'Kani Prime e guida la tua astronave verso la vittoria", recita la descrizione ufficiale.

Il DLC narra le origini dell'eroe attraverso cinque missioni, che lo vedono impegnato nella giungla, nella palude, nella miniera e negli insediamenti del pianeta alieno T'Kani Prime. Ad aiutarlo ci pensano i vari gadget dello Star Command e i veicoli in dotazione per gli Space Ranger, dei quali potete trovare un assaggio nel trailer allegato in apertura di notizia. Ci teniamo a specificare che nel momento in cui vi scriviamo il DLC Lightyear risulta essere indisponibile su Nintendo Switch, ma dovrebbe arrivare anche sullo store della console ibrida da un momento all'altro.

A proposito dei blocchi di Mojang, lo sapete che recentemente è stata annunciata la nuova avventura strategica Minecraft Legends?