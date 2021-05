Minecraft: chi è Lyon? Biografia dell'autore di Failcraft

Se siete appassionati di Minecraft, avete mai sentito parlare di un certo Lyon? Non si tratta di un personaggio del famosissimo videogioco realizzato da Mojang, bensì di un noto youtuber italiano che interagisce con i suoi fan attraverso il canale "WhenGamersFail".

Dietro il soprannome Lyon si cela Ettore Canu, nato a Sassari, in Sardegna, nel 1988, che si è iscritto a Youtube nell'aprile del 2012 aprendo il suo canale incentrato sul Gaming. Noto soprattutto per i suoi innumerevoli video su Minecraft, Canu ha iniziato la sua attività in rete trattando anche giochi come DayZ, The Walking Dead e Guild Wars 2. Ha mostrato per la prima volta il suo vero volto qualche mese dopo l'apertura del canale, in seguito al raggiungimento dei primi 2000 iscritti. Da allora ne ha compiuta di strada: WhenGamersFail ha infatti quasi raggiunto i 4 milioni di iscritti, mentre negli scorsi anni ha pubblicato anche un paio di libri editi da Fabbri Editori, tra cui "A caccia di Herobrine", incentrato sull'iconica figura che ha spopolato tra i creepypasta dedicati a Minecraft.

La popolarità di Lyon e dei suoi amici decolla proprio grazie a questo particolare personaggio: la sua serie più nota su Youtube è infatti Failcraft, una raccolta di filmati che lo vedono alla ricerca di Herobrine nella speranza di verificare se il mito attorno a questo essere sia vero. Minecraft continua ad essere protagonista principale del suo canale, ma non mancano focus anche su altri giochi popolari più recenti, come ad esempio Among Us.

Minecraft ha più di 140 milioni di utenti attivi al mese, a testimonianza del suo successo inarrestabile. Sapevate inoltre che ha un ruolo centrale in merito a quale è stato il primo Battle Royale di sempre?