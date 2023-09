Minecraft al cinema: sceneggiatura pronta per il film con Jason Momoa e Pedro Pascal

Dopo i numerosi problemi che avevano interessato le riprese di Minecraft nel corso dell'estate, sembrano arrivare buone notizie per la pellicola ispirata al videogioco di Mojang.

In seguito al raggiungimento di un accordo con le major che ha sancito la fine dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, pare infatti che Minecraft: The Movie sia pronto a tornare in pista. Dalla redazione di Variety, in particolare, arrivano ottime notizie per quanto riguarda la tabella di marcia. Al momento, si apprende, la sceneggiatura del film sarebbe ormai ultimata, con le riprese pronte e riprendere il via nel corso della primavera del 2024.

Al momento, non vi sono ancora indicazioni su quella che potrebbe essere la finestra di arrivo di Minecraft: The Movie in sala. In attesa di saperne di più, non sembrano essere previsti cambiamenti per quanto riguarda il cast del lungometraggio. Quest'ultimo, lo ricordiamo, include Jason Momoa, la cui partecipazione era stata confermata già nel maggio del 2022. Presente all'appello anche Pedro Pascal, che dopo il successo conquistato nei panni di Joel nella serie HBO ispirata a The Last of Us è pronto a tornare sul grande schermo in una trasposizione videoludica.



In attesa di poter osservare Minecraft: The Movie in un primo trailer, ricordiamo che di recente il mondo di Mojang ha accolto un promettente DLC di Minecraft dedicato a D&D.