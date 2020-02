Minecraft: come craftare gli oggetti con la Netherite

Il Nether Update di Minecraft ha introdotto la Netherite, un materiale ancora più pregiato del Diamante. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarlo e come usarlo per craftare armi, armature e qualsiasi tipo di oggetto.

L'equipaggiamento fatto di Netherite è un gradino sopra a quello di Diamante. Questo materiale è più resistente, più veloce, più duraturo e non affonda nella lava, rivelandosi la soluzione perfetta per esplorare la dimensione parallela del Nether.

Fatta eccezione per l'Oro, che resta il materiale più prezioso, la Netherite è al momento il miglior materiale in assoluto per costruire oggetti, armi e armature in Minecraft. Vediamo come fare.

Come craftare armi, armature e oggetti con la Netherite in Minecraft

La Netherite può essere trovata nella dimensione parallela del Nether, scavando in profondità. Prima di tutto, dunque, dovrete costruire un portale del Nether per entrare in questa dimensione parallela. Dopodiché vi basta completare i seguenti passaggi:

Alle profondità più basse del Nether, estraete i Detriti Antichi.

Posizionate i Detriti Antichi in una fornace (o altoforno) per affinare i rottami. Attenzione, ci vorrà un po' di tempo.

Posizionate 4 rottami di Nether e 4 lingotti d'Oro su un tavolo di crafting per creare lingotti di Netherite.

Con i lingotti di Netherite potete craftare qualsiasi oggetto, comprese le armi e le armature. Ribadiamo che questo materiale offre diversi vantaggi: non affonda nella lava, permette di creare armi che infliggono più danni, armature più resistenti e veloci, e offre anche un valore di incantesimo maggiore rispetto al Diamante.