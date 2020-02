Minecraft: come creare e costruire un Portale del Nether

Con l'arrivo dell'atteso Nether Update, i giocatori di Minecraft saranno interessati a sapere come si costruisce un Portale del Nether nel gioco. In questa mini-guida vi spieghiamo come farlo nel modo più semplice possibile.

Ogni volta che un giocatore costruisce un Portale del Nether nell'Overworld, un portale corrispondente appare nella dimensione parallela del Nether e viceversa. In questo modo è possibile passare da un mondo all'altro varcando la soglia del portale. Vediamo come costruirne uno in Minecraft.

Come costruire il Portale del Nether in Minecraft

Per costruire il Portale del Nether dovete completare tre semplici passaggi.

Procuratevi l'Ossidiana

Per costruire il Portale del Nether più piccolo vi serviranno almeno 10 blocchi di Ossidiana. Questo materiale si forma quando la lava entra a contatto con l'acqua, e può essere estratto solo con un Piccone in Diamanti.

Il materiale può essere estratto anche dai giganteschi pilastri di Ossidiana, alla "fine" del gioco. Ricordiamo che questi pilastri si rigenerano ogni volta che un giocatore fa rinascere il Drago Ender.

Costruite la sagoma del Portale

Dopo aver ottenuto Ossidiana a sufficienza e deciso dove posizionare il Portale del Nether, tutto quello che dovete fare è costruire un rettangolo 4x5 con blocchi di questo materiale, come mostrato nel video riportato in cima.

Illuminate il Portale

Ci sono molte opzioni per illuminare il vostro Portale del Nether. La più semplice consiste nell'utilizzare il fuoco. A tale scopo vi basta utilizzare un banco da lavoro, un lingotto di ferro e una singola unità di selce, materiale che potete trovare distruggendo un blocco di ghiaia.

Dopo aver raccolto le risorse richieste, per creare l'acciarino non vi resta che posizionare un lingotto di ferro e l'unità di selce in posizione orizzontale. Dopodiché non dovrete far altro che equipaggiarlo e usarlo per illuminare il portale.