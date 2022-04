Minecraft come Elden Ring? Uno youtuber lo trasforma in un GDR soulslike

Il creatore di contenuti conosciuto come AsianHalfSquat ha preso spunto dall'esperienza action ruolistica di Elden Ring per trasformare Minecraft in un'esperienza soulslike ispirata al capolavoro di FromSoftware.

Spronato dai suoi quasi 900.000 iscritti a realizzare contenuti a tema Minecraft, lo youtuber ha trascorso gli ultimi giorni a ricreare le meccaniche action GDR di Elden Ring nella dimensione sandbox di Mojang. Per riuscire nell'impresa, il creatore di contenuti si è appoggiato al lavoro svolto dai modder di Minecraft e partendo dal pacchetto amatoriale di Shattered Ring, vi ha innestato tutta una serie di elementi inediti (sia originali che tratti da Elden Ring) tra nemici, equipaggiamenti, boss, dungeon e attività free roaming.

Il video che campeggia a inizio articolo mostra i risultati di questo lavoro fan made che attinge a oltre 40 mod di Minecraft per far aderire il 'kolossal squadrettato' degli studi Mojang ai canoni ludici di Elden Ring e dei soulslike affini.

Se amate questo genere di progetti amatoriali, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per ammirare il trailer del remake di Mondstadt di Genshin Impact in Minecraft realizzato da un modder appassionato dell'avventura fantasy di miHoYo.