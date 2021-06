Minecraft e complessi puzzle: creatività dei fan al potere in Laboratorio di Videogiochi

Con ancora negli occhi le scene nostalgiche del remake di F-Zero in Laboratorio di Videogiochi, la community del nuovo strumento di sviluppo continua a dare libero sfogo alla propria creatività. L'esclusiva Nintendo Switch vanta già un clone di Minecraft e mini-giochi che ricreano delle complesse avventure puzzle.

A renderci partecipi delle attività svolte dagli appassionati di Laboratorio di Videogiochi sono gli youtuber di GameXplain: nel loro ultimo speciale dedicato al fenomeno Switch del momento, i creatori di contenuti hanno dato spazio a due dei progetti fan made più importanti attualmente accessibili nel titolo.

Attingendo ai potenti e intuitivi strumenti di sviluppo di questo software per aspiranti programmatori e designer, la community ha saputo ricreare in pochi giorni l'esperienza ludica e contenutistica di kolossal sandbox del calibro di Minecraft. Non meno interessanti, e profondi, sono poi i lavori portati avanti da chi, sempre utilizzando gli editor e i tutorial integrati in Game Builder Garage, ha plasmato delle avventure platform con tanti enigmi da risolvere.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questi progetti interattivi. Per saperne di più su questo software che ambisce ad alimentare la scintilla della passione per lo sviluppo videoludico tra le nuove generazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Laboratorio di Videogiochi per Nintendo Switch.