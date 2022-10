Minecraft senza confini: giocatore ricrea l'universo dentro il titolo Mojang

Le possibilità di creazione e personalizzazione che offre Minecraft hanno ben pochi rivali all'interno dell'attuale panorama videoludico. Nel corso degli anni tanti appassionati dell'opera Mojang si sono letteralmente sbizzarriti, dando vita alle produzioni più assurdi ed imponenti in termine di dimensioni.

Ma c'è qualcuno che ha sfidato ogni limite andando ancora oltre, ricreando dentro Minecraft l'intero universo. Chris DaCow, questo il nome del devotissimo fan, ha illustrato in un dettagliato video su Youtube tutti i procedimenti che lo hanno portato a dare vita alla sua enorme ed ambiziosa creazione, volta a ricreare in chiave "Minecraft" tutto lo spazio conosciuto in scala ridotta.

All'interno del filmato possiamo notare come Chris DaCow non abbia tralasciato nessun dettaglio, includendo galassie, super cluster e persino buchi neri, oltre ovviamente al nostro Sistema Solare. La creazione ha ovviamente un impatto prevalentemente visivo anziché ludico, ma resta comunque davvero impressionante alla luce della notevole mole di lavoro e dedizione messa dall'autore nella sua opera.

Cosa ne pensate dell'universo creato da ChrisDaCow?