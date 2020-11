Minecraft ha conquistato la Cina: sono 400 milioni i giocatori registrati

E' difficile (ma non impossibile, certo) che un fenomeno occidentale possa prendere piede in Cina, eppure nel caso di Minecraft parliamo di un vero e proprio boom, con 400 milioni di giocatori registrati in Cina, come riportato dall'analista Daniel Ahmad.

Solo nel 2020 Minecraft ha visto crescere il numero di utenti registrati di ben 100 milioni, di fatto si tratto della crescita più veloce mai vista dal lancio. In Cina Minecraft viene distribuito da NetEase come Free to Play su PC e mobile, le versioni per console non sono disponibili al contrario dei mercati occidentali, da notare come fuori dalla Cina il gioco abbia venduto ben 200 milioni di copie fisiche e digitali.

Stando alle parole di ZhugeEx, i contenuti generati dagli utenti (UGC - User Generated Content) rappresentano il fattore chiave per il successo e la crescita di Minecraft in Cina, attualmente ci sono oltre 12.000 persone che creano contenuti e li vendono nel marketplace per un giro d'affari pari a 100 milioni RMB (circa 11 milioni di euro al cambio attuale). Il successo dei contenuti generati dagli utenti, conclude l'analista, sta favorendo anche la crescita di Roblox sul mercato cinese, dove il gioco è sempre più popolare e apprezzato dal pubblico.