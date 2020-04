Minecraft e Coronavirus: evento speciale per raccogliere fondi da donare in beneficenza

La community di Minecraft ha annunciato uno speciale evento benefico denominato Nether Meant e in programma sabato 11 aprile nell'Elsewither, i giocatori potranno partecipare allo show in-game oppure vedere il concerto comodamente su Twitch.

Per assistere all'evento sarà necessario acquistare il biglietto da Open Pit (che mette a disposizione anche del merchandising), tutti i fondi racconti saranno donati all'associazione Good360 impegnata negli Stati Uniti ad aiutare coloro che hanno perso il lavoro o si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. Nether Meant vedrà la partecipazione di band e artisti come American Football, Anamanaguchi, Baths e tanti altri musicisti che si sono offerti di supportare questa iniziativa benefica.

Ricordiamo che Microsoft offre esperienze educative gratis fino a giugno, inoltre in Polonia è stato creato un server di Minecraft per bambini e studenti, in Giappone addirittura il gioco di Mojang viene utilizzato nelle scuole per simulare cerimonie di premiazione e feste del diploma che non possono ovviamente tenersi dal vivo per evitare di radunare molte persone in uno stesso luogo. In questo periodo di grande difficoltà Minecraft è diventato uno strumento utile per molti, più di un semplice gioco, una vera e propria piattaforma globale votata anche al mondo dell'educational.