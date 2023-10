Minecraft, si va in diretta: Minecraft Live torna con il nuovo appuntamento di ottobre

Mentre il mondo è impaziente di conoscere quelli che saranno i risultati del lavoro svolto con Minecraft al cinema e la preparazione della sceneggiatura del film con Jason Momoa e Pedro Pascal, si avvicina il momento di andare in streaming con il team di Minecraft per scoprire le novità in arrivo prossimamente: Minecraft Live torna ad ottobre.

Come affermato in data odierna con un comunicato tramite il sito ufficiale, sappiamo che Minecraft Live sarà nuovamente in live streaming il 15 ottobre su YouTube e Twitch. Si tratta di un evento ben noto ai fan del popolarissimo brand ma, come affermato dalla stessa software house, "se non avete mai guardato il nostro epico livestream annuale finora, allora vi aspetta una bella sorpresa".

"Non solo passiamo un'ora a parlare di Minecraft, ma ci immergiamo nelle novità di Minecraft e Minecraft Legends". Bisogna quindi aspettarsi diverse informazioni più o meno inedite nell'arco dei prossimi giorni: il 15 ottobre è dietro l'angolo e il team capitanato dalla divisione gaming di Microsoft è impaziente di mostrare tutti gli aggiornamenti futuri nel corso dell'evento che si terrà in live. Nel frattempo, i contenuti inediti non sono mancati di certo: è di poche settimane fa, infatti, l'arrivo del DLC di Dungeon & Dragons che porta Minecraft sulla strada di Baldur's Gate 3. Che possano giungere informazioni non solo su ulteriori DLC, bensì anche sul film di Minecraft? Non ci resta che attendere per saperne di più.