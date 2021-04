Minecraft: disponibile gratis una fedelissima mappa di Venezia

Una mappa che riproduce in maniera fedele Venezia all'interno di Minecraft per celebrare i suoi 1600 anni. È questa l'iniziativa di Maker Camp, gruppo specializzato, tra le altre cose, a utilizzare il titolo Mojang Studios in scuole e musei a scopo istruttivo.

Grazie alla collaborazione con il Museo M9 e lo spazio didattico M9 Edu di Mestre, Maker Camp ha messo a disposizione per il download gratuito la mappa di Venezia, replicando in maniera molto fedele alcune location simboliche della città come Piazza San Marco e persino il servizio di gondole per attraversare i canali della storica città italiana. Il progetto ha come scopo quello di spingere i giocatori a tenere alta l'attenzione verso l'ambiente e vivere responsabilmente, prendendosi cura della città in modo da preservarla anche per le future generazioni. Motivo per cui si dovrà prestare molta attenzione al comportamento dei numerosi turisti virtuali che visiteranno le meraviglie veneziane, che potrebbero lasciare in giro rifiuti che il giocatore dovrà prontamente raccogliere mantenere pulito e curato il posto.

Inoltre, il giocatore sarà parte attiva nel portare avanti i progetti del Museo M9, che a inizio gioco proporrà la realizzazione di alcuni progetti specifici, come turbine eoliche e pannelli solari, per migliorare sempre di più lo stile di vita dei cittadini e l'ambiente circostante utilizzando le preziose risorse alternative fornite dalle nostri installazioni. Potete scaricare questa splendida iniziativa dal sito di Maker Camp.

Iniziative simili non sono una novità all'interno del gioco, come potete vedere leggendo la nostra intervista ad Andrea Benassi, autore del libro A scuola con Minecraft. Vi ricordate invece quando è uscito Minecraft per la prima volta?