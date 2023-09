Minecraft Dungeons a 25 milioni di utenti, nonostante gli update siano finiti da tempo

Anche se il supporto a Minecraft Dungeons si è interrotto già da diverso tempo (l'ultimo update, l'1.17, risale al novembre del 2022), questo non significa che il dungeon crawler prodotto dagli Xbox Game Studios sia ormai stato abbandonato. Anzi, è l'esatto contrario.

Attraverso un nuovo video pubblicato dal canale Youtube ufficiale di Minecraft arriva la conferma che Minecraft Dungeons ha appena raggiunto i 25 milioni di giocatori, un record decisamente notevole che dimostra come la community non abbia mai abbandonato il gioco sviluppato da Mojang e Double Eleven nonostante sia passato ormai quasi un anno dall'ultimo Update. L'opera è dunque completa e continua ancora ad intrattenere senza sosta i fan.

Il titolo raggiunge questo risultato a tre anni dal suo esordio sul mercato: era infatti il 26 maggio del 2020 quando Minecraft Dungeons sbarcava su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, per poi arrivare anche su Xbox Series X/S nel febbraio del 2021. Nessuna versione PlayStation 5 è invece divenuta realtà. Tra aggiornamenti ed espansioni, il supporto di Microsoft nei confronti del gioco è stato costante, permettendo così allo spin-off di Minecraft di migliorare sempre di più. E' anche grazie a questo impegno se oggi si celebra il traguardo dei 25 milioni di utenti.

In origine, tra l'altro, Xbox non voleva far uscire Minecraft Dungeons su altre piattaforme non legate al suo ecosistema, salvo poi ricredersi successivamente. Ed i risultati alla fine hanno premiato il colosso di Redmond.