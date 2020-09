Minecraft Dungeons: l'espansione Creeping Winters arriva con tante novità

La seconda espansione di Minecraft Dungeon, Creeping Winter, è finalmente disponibile ed arriva insieme ad un grosso aggiornamento gratuito per il gioco base. Oltre a risolvere diversi problemi tecnici, l'update implementa le Daily Trials, pensate per aggiungere qualche sfida extra all'esperienza.

Le nuove prove giornaliere saranno selezionabili dalla schermata di selezione della missione e avranno due diversi modificatori: uno rosso, se la sfida renderà il gioco più difficile, e uno verde, se invece la difficoltà rimarrà invariata. Completando queste attività sarà possibile ottenere quattro pezzi di equipaggiamento esclusivi, mentre nel mondo di gioco ci si potrà imbattere in nuovi mercanti e artefatti oltre a ben sei incantesimi inediti. Tra i miglioramenti principali implementati con la patch segnaliamo l'aggiunta di una legenda alla mappa, grazie alla quale vengono ora indicate ricompense, luoghi segreti e i mercanti catturati. Vi è ora anche la possibilità di creare una lobby privata per non essere disturbati durante l'avventura.

Se il primo DLC di Minecraft Dungeons, Jungle Awakens, proponeva una giungla selvaggia come ambientazione principale, Creeping Winters invece calerà i giocatori in un'area nevosa, dove gli utenti potranno mettere alla prova le loro abilità in tre missioni. In queste attività aggiuntive si potranno recuperare armi, armature, artefatti e costumi in linea con il tema glaciale dell'espansione e sarà anche possibile avere una volpe artica come animale domestico.

Ne approfittiamo per segnalarvi la nostra recensione di Minecraft Dungeons a cura di Gabriele Carollo.