Minecraft Dungeons arriva su PlayStation Plus: e Phil Spencer festeggia

L'annuncio dei giochi gratis con PlayStation Plus a marzo è giunto nel corso dell'ultimo PlayStation State of Play, trasmesso da Sony nella serata di giovedì 23 febbraio.

Il prossimo mese, nella line-up del servizio Sony troveranno spazio produzioni molto differenti tra loro. Si spazierà infatti dallo shooter multiplayer di Battelefield 2042 a Code Vein, soulslike in stile anime edito da Bandai Namco. Spazio infine a Minecraft Dungeons, declinazione in stile roguelike e dungeon crawler dell'immaginario a cubetti confezionato da Mojang. Proprio l'inclusione di quest'ultimo titolo nel catalogo PlayStation Plus di marzo 2023 ha spinto Phil Spencer a celebrare pubblicamente la notizia.

Il responsabile della divisione gaming di casa Microsoft ha infatti pubblicato un Tweet con il quale ha festeggiato il raggiungimento di un nuovo pubblico da parte di Minecraft Dungeons. Un apprezzamento facilmente comprensibile, dato che Mojang è parte ormai da molti anni degli Xbox Game Studios. "È sempre entusiasmante vedere più persone che possono godersi giochi straordinari come Minecraft Dungeons", ha scritto Phil Spencer nel cinguettio.



Una dichiarazione innocua, ma che alla luce delle attuali diatribe legali legate all'acquisizione di Activision Blizzard non può non essere letta anche come una frecciatina a chi accusa Redmond di voler ridurre l'accesso della concorrenza a IP dal grande impatto commerciale.