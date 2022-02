Minecraft Dungeons celebra i 15 milioni di giocatori con un evento e un regalo

Minecraft Dungeons supera i 15 milioni di giocatori e festeggia il traguardo appena raggiunto offrendo all'intera comunità il miglior regalo possibile: nuovi contenuti!

Per celebrare una milestone tanto importante, Mojang e Double Eleven si sono lasciate ispirate dal freddo invernale per lanciare il Festival of Frost, un nuovo evento di gioco gratuito che rimarrà attivo per ben due settimane, fino a martedì 22 febbraio. Tutti i giocatori dell'action RPG sono chiamati ad imbarcarsi nella nuova sfida offerta da una configurazione della Torre composta da 21 piani ghiacciati per mettere le proprie mani su ricompense a tema. I giocatori di lunga data troveranno anche alcune Sfide Stagionali piuttosto familiari, oltre che ricompense già offerte dall'evento Chills and Thrills dell'anno scorso. Tutti gli avventurieri, inoltre, al momento del login riceveranno in regalo il Copricapo Iceolger come ringraziamento per la partecipazione all'evento e ai festeggiamenti per i 15 milioni di utenti.

Trovate il filmato di presentazione del Festival of Frost in cima a questa notizia. Minecraft Dungeons, ricordiamo, è disponibile in versione PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, ed è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.