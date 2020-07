Minecraft Dungeons: come accedere all'area segreta Arci-Rifugio

Uno dei cinque livelli segreti che è possibile sbloccare ed esplorare all’interno di Minecraft Dungeons è l’Arci-Rifugio. Seguiteci in questa guida per scoprire come accedervi.

Per iniziare, dovrete recarvi all’interno del livello Pascoli di Zucca: durante l’esplorazione della zona, e aiutandovi con la mappa in basso a destra, vi imbatterete in una piccola nave pirata ormeggiata ad un molo sulla costa. Saliteci ed entrate all’interno della stiva: qui verrete attaccati da numerosi nemici, ma dopo averli sconfitti tutti sarete in grado di recuperare la mappa dell’Arci-Rifugio. Grazie a quest’ultima, una volta tornati all’accampamento di Costa Calamaro sarete in grado di esplorare il dungeon segreto dell’Arci-Rifugio, semplicemente scegliendolo dalla schermata di selezione missione.

Come molti di voi già sapranno, i livelli di Minecraft Dungeons vengono generati casualmente: di conseguenza, è probabile che non troverete la nave pirata al vostro primo tentativo di esplorazione dei Pascoli di Zucca. Non disperate, tuttavia, poiché vi basterà tornare al campo e ricominciare il livello; se sarà disponibile, con tutta probabilità troverete la nave nella prima metà del livello.

