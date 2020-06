Minecraft Dungeons: come accedere all'area segreta Cripta Inquietante

I livelli del nuovo Minecraft Dungeons sono piuttosto vasti e spesso gli sviluppatori si sono divertiti a nasconderci casse piene di bottino e passaggi utili al raggiungimento di aree segrete. In questa guida vi aiuteremo a raggiungere la Cripta Inquietante.

Questo dungeon segreto si trova nel primo livello di gioco, la Foresta dei Creeper, ovvero l'area che si affronta immediatamente dopo il tutorial iniziale. Giocando il livello ed analizzando la mappa vi renderete conto che ad un certo punto c'è un bivio: invece di proseguire a destra verso l'obiettivo, dirigetevi a sinistra e continuate ad eliminare gli avversari fino a ritrovarvi di fronte ad una grossa porta di pietra visibile anche sulla mappa. Aprite questa porta interagendo col pulsante quadrato ed entrate per raggiungere la Cripta Inquietante. Una volta entrati, raccogliete immediatamente la mappa e proseguite nell'esplorazione del dungeon, il quale non è disponibile nella sua totalità. Per poter esplorare interamente la Cripta Inquietante dovrete infatti completare il livello e selezionare il dungeon dalla schermata di selezione della missione, dove apparirà anche la Cripta grazie alla mappa che avete raccolto.

