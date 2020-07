Minecraft Dungeons: guida per accedere all'area segreta Sottoscala

Gli sviluppatori di Minecraft Dungeons si sono divertiti a creare una serie di cinque livelli segreti all’interno del gioco, accessibili trovando delle mappe in aree nascoste all’interno dei livelli principali. In questa guida vi spiegheremo come raggiungere il Sottoscala.

Questo dungeon segreto risulterà probabilmente il più semplice da sbloccare, poiché le probabilità che si verifichino le condizioni per trovare la mappa e sbloccarne l’accesso sono piuttosto alte. Inoltre, sarà possibile trovarlo sempre nella stessa zona del livello principale.

Per prima cosa dovrete recarvi a Sale di Altiblocco: una volta raggiunta la sala principale, attraversatela fino a trovare una serie di rampe di scale, in fondo alle quali vi imbatterete in una zona con due scudi appesi al muro. Interagendo con lo scudo blu, il muro davanti a voi si trasformerà in una porta, che se attraversata vi condurrà ad un piccolo dungeon, al cui interno troverete la mappa del livello segreto Sottoscala. Per accedere al livello, tornate all’accampamento e aprite la schermata di selezione delle missioni: qui comparirà anche il Sottoscala, finalmente disponibile per essere esplorato.

