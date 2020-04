Minecraft Dungeons: come iscriversi alla closed beta del titolo Mojang

In attesa che arrivi la closed beta di Valorant, potete tenervi impegnati nel tentativo di prendere parte alla prova della versione non definitiva di Minecraft Dungeons, il nuovo titolo Mojang che unisce il mondo a cubetti a meccaniche di gioco che ricordano Diablo, Torchlight e Path of Exile.

Al momento non sono moltissimi i fortunati che riescono ad accaparrarsi un codice per partecipare a questa beta e, nonostante tutto, gli sviluppatori continuano ad accettare le richieste da parte degli utenti. Tutto ciò che bisogna fare per poter avere una possibilità di essere scelti per partecipare alla beta di Minecraft Dungeons è registrarsi sul sito ufficiale del gioco e iscriversi alla newsletter. Sebbene non vi sia alcun metodo diretto per richiedere la beta, l'iscrizione al sito per ricevere tutte le informazioni è l'unico e solo modo per essere messi in lista e sperare di ricevere l'accesso anticipato ai server di gioco.

Vi ricordiamo che Minecraft Dungeons arriverà il prossimo 26 maggio 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potranno inoltre scaricarlo sin dal day one, dal momento che il gioco entrerà subito a far parte della libreria del servizio.