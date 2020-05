Minecraft Dungeons: come ottenere gli Smeraldi velocemente

Se volete diventare potenti in Minecraft Dungeons avete bisogno degli Smeraldi, la valuta in-game del gioco con la quale potete acquisire nuove armi, armature e artefatti. In questa mini-guida vi spieghiamo alcuni metodi per accumulare gli Smeraldi velocemente.

Gli Smeraldi possono essere spesi in città dal fabbro e dal mercante. Il fabbro vi costruirà un pezzo di equipaggiamento casuale, mentre il mercante vi costruirà un artefatto casuale. In entrambi i casi gli oggetti ottenuti saranno appropriati al vostro livello, e con un po' di fortuna potrete ottenere il pezzo di equipaggiamento o l'artefatto che stavate cercando.

Se vi state domandando quali sono i migliori metodi per guadagnare gli Smeraldi velocemente in Minecraft Dungeons, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Piccone di Diamante per Smeraldi extra

In Minecraft Dungeons farete fuori una montagna di nemici, e ogni avversario ucciso può ricompensarvi con una certa quantità di Smeraldi. Se vi procurate un Piccone di Diamante, i guadagni saranno ancora più alti: questo piccone infatti è caratterizzato da un perk che aumenta il numero di Smeraldi ottenuti dai nemici uccisi. Potenziandolo, inoltre, è possibile arrivare a un bonus del 300% sugli Smeraldi guadagnati eliminando i nemici con il Piccone di Diamante. Cercate dunque di procurarvelo il prima possibile e utilizzarlo come arma.

Farmate gli Smeraldi ai Pascoli di Zucca

Dopo esservi procurati un Piccone di Diamante andate verso i Pascoli di Zucca, in modo da iniziare la missione "L'Ultimo Focolare". Fatevi strada verso il castello, fino a quando non incontrerete la strada sbarrata da un muro. Qui inizieranno a nascere dei mostri che dovrete far fuori. Dopo aver eliminato alcune ondate, comparirà un nuovo obiettivo che vi chiede di abbassare il ponte levatoio. Non fatelo! Ignorando l'obiettivo, infatti, potete continuare a eliminare le ondate di nemici a oltranza con il vostro Piccone di Diamante, in modo da accumulare tutti gli Smeraldi che vi servono, come mostrato nel video proposto in cima.

Esplorate con attenzione

Esplorando con attenzione i livelli potete trovare diverse casse che contengono Smeraldi. Tenete sempre gli occhi aperti, e quando trovate una cassa non esitate ad aprirla. Allo stesso modo, assicuratevi di distruggere le pentole e le fragole sparse nei dungeon, dato che quasi sempre rilasceranno degli Smeraldi.

Smantellate l'equipaggiamento inutile

In Minecraft Dungeons cambierete spesso il vostro equipaggiamento, e sarete portati a scartare gli strumenti vecchi in favore di quelli nuovi. Quando un pezzo di equipaggiamento non vi serve più e non avete intenzione di usarlo in futuro, potete smantellarlo per convertirlo in Smeraldi. Più l'oggetto smantellato è raro, maggiore sarà il numero di Smeraldi ottenuto.

Voi come ve la state cavando con il nuovo dungeon crawler di Mojang? Avete già fatto la vostra scorta di Smeraldi? Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Minecraft Dungeons.