Minecraft Dungeons: come trovare e ottenere le Armi Uniche

In Minecraft Dungeons si combatte contro tantissimi avversari, e per avere la meglio sui nemici è di fondamentale importanza equipaggiarsi con le armi più potenti. In questa mini-guida vi parliamo delle armi uniche, spiegandovi come ottenerle nel corso dell'avventura.

Le armi di Minecraft Dungeons si dividono in due categorie: armi da mischia e dalla distanza. Come è facile da immaginare, le armi da mischia sono più indicate per affrontare i nemici nelle immediate vicinanze, mentre quelle dalla distanza possono venirvi in soccorso per eliminare gli avversari più lontani.

Le armi possono essere personalizzate con gli incantamenti, dei veri e propri potenziamenti che personalizzano il comportamento dell'arma. Nel gioco esiste anche una categoria di armi particolare: le armi uniche. Cosa sono?

Le armi uniche sono rare, e hanno la particolarità di essere già equipaggiate con degli incantamenti. Se vi state domandando come si ottengono nel gioco, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Come ottenere le armi uniche in Minecraft Dungeons

In Minecraft Dungeons potrete mettere le mani sulle armi e sugli oggetti unici in tre modi:

Uccidere i mostri normali

Le armi e gli oggetti unici possono essere rilasciati dai mostri comuni, dopo che li avete uccisi. Si tratta comunque di un evento molto raro, che generalmente può capitare pochissime volte nell'arco di un'intera run.

Aprire i forzieri d'oro

Esiste la possibilità di trovare delle armi uniche nei forzieri d'oro nascosti nei livelli. Esplorate attentamente i dungeon e rigiocateli per aumentare le vostre chance di trovarli e aprirli.

Eliminare i boss

Apparentemente il modo più affidabile per ottenere armi e oggetti leggendari unici consiste nel combattere ed eliminare i grandi boss di Minecraft Dungeons. Del resto, trattandosi dei nemici più impegnativi del gioco, è ragionevole che la ricompensa per averli uccisi sia proporzionata all'impegno profuso dal giocatore.

Voi siete già riusciti a trovare qualche arma unica? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, se può esservi di aiuto, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida che vi spiega come ottenere Smeraldi velocemente.