Minecraft Dungeons: tutti i dettagli sui DLC Jungle Awakens e Creeping Winter

A soli pochi giorni dal debutto sugli scaffali di tutti i negozi, Microsoft e Mojang hanno già svelato tutti i dettagli sui contenuti delle prime due espansioni a pagamento di Minecraft Dungeons.

Il primo di questi DLC, la cui uscita è prevista per il mese di luglio, prende il nome di Jungle Awakens e porta i giocatori in una pericolosa giungla in cui bisognerà affrontare una pericolosa minaccia nel corso delle tre missioni aggiuntive. Installando il DLC accederete anche ad una serie di nuove armi, armature ed artefatti. Il secondo contenuto a pagamento, Creeper Winter, arriverà tra qualche mese e in maniera simile al primo DLC dovrebbe introdurre missioni ed equipaggiamento extra. Il team di sviluppo ha anche annunciato l'arrivo di altri DLC di cui però si parlerà solo più avanti.

Chiunque non abbia acquisito la Hero Edition non ha comunque da temere, dal momento che sono stati confermati degli aggiornamenti gratuiti e la patch che introdurrà finalmente il crossplay tra i giocatori delle varie piattaforme. Vi ricordiamo infatti che il gioco è disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

