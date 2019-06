Minecraft Dungeons esce nella primavera del 2020, nuovo trailer dall'E3

Spazio anche per Minecraft Dungeons nel corso della conferenza E3 di Microsoft. La compagnia ha mostrato un nuovo trailer con cui è stato mostrato per la prima volta il gameplay di questo nuovo progetto di Mojang.

Minecraft Dungeons è un titolo fortemente ispirato ai classici dungeon crawler in cui i giocatori saranno chiamati ad affrontare nuovi terribili mob in un'esperienza che unirà di azione e avventura. Fino a quattro giocatori possono collaborare e combattere insieme in modalità cooperativa locale e online, sarà inoltre possibile sbloccare decine di oggetti unici e incantesimi per le armi, esplorare livelli pieni di tesori, e personalizzare il proprio personaggio.



Come rivelato al termine del trailer, Minecraft Dungeons sarà pubblicato su PC Windows 10, Xbox One e Nintendo Switch nel corso della primavera 2020. Il titolo sarà incluso al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.