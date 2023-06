Minecraft Dungeons, un'esclusiva per poco: Xbox non voleva far uscire il gioco altrove

Più di un ano fa Minecraft Dungeons ha celebrato i 15 milioni di giocatori sul titolo che ha ammaliato la community dell'iconico sandbox cubico: Minecraft. Tuttavia, il gioco avrebbe potuto anche non raggiungere tali risultati incredibili, secondo quanto emerso dalle conversazioni tra il CEO e il CMO di Xbox riportate in sede giudiziaria.

Dalla giornata di ieri è iniziata in via ufficiale la disputa legale tra Microsoft e l'FTC, nel corso della quale sono emerse tante informazioni interessanti per l'intero mondo videoludico: tra le dichiarazioni di Phil Spencer sul desiderio di Sony di rendere Starfield un'esclusiva PS5 e le controversie relative ai mancati dev kit di PS5 per lo sviluppo della patch next-gen di Minecraft, la Federal Trade Commission ha reso pubblica una chat tra il Phil Spencer e Mike Nichols, CMO di Xbox.

Nel dettaglio, la conversazione era incentrata sul desiderio della compagnia di rendere Minecraft Dungeons un'esclusiva Xbox e PC. La casa di Redmon avrebbe preso in forte considerazione tale idea la quale, come sappiamo, non si è poi concretizzata. Eppure, è interessante osservare come il Chief Executive Officer ed il Chief Marketing Officer ritenevano che fosse opportuno non far uscire il titolo Mojang al di fuori dell'ecosistema Xbox. Ciò avrebbe potuto influire pesantemente sulle vendite ed il successo di Minecraft Dungeons, oppure avrebbe potuto contribuire ad una maggior crescita del marchio e potenzialmente raggiungere lo stesso numero di vendite? Voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione sotto nei commenti.