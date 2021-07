Minecraft Dungeons diventa ancora più grande: annunciata l'Ultimate Edition

Mojang si prepara ad ampliare notevolmente il suo Minecraft Dungeons: lo spin-off del celebre Minecraft verrà ampliato grazie a un nuovo DLC intitolato Echoing Void. In aggiunta, lo sviluppatore rivela anche l'esistenza di una Ultimate Edition che conterrà tutte le espansioni del gioco, compresa quest'ultima appena annunciata.

Echoing Void rappresenta l'atto conclusivo della storia raccontata all'interno del gioco nel corso degli anni attraverso i vari contenuti aggiuntivi messi a disposizione: oltre all'epilogo offrirà nuove missioni inedite, nuovi equipaggiamenti e anche nuovi nemici da combattere. Ma oltre all'espansione a pagamento arriveranno ulteriori aggiunte disponibili gratis per tutti verranno introdotti nuovi Incantesimi e soprattutto una nuova missione, Gauntlet of Gales, descritta dagli autori come una sorta di labirinto che metterà alla prova le abilità dei giocatori attraverso ardue sfide ed enigmi complessi.

Per quanto riguarda l'Ultimate Edition, al suo interno sarà presente il gioco base e tutte le espansioni (Jungle Awakens, Creeping Winter, Howling Peaks, Flame of the Nether, Hidden Depths ed Echoing Void), in modo così da garantire l'esperienza completa per chi si avvicina per la prima volta al gioco. La nuova espansione, gli aggiornamenti gratuiti e l'Ultimate Edition saranno disponibili lo stesso giorno, il prossimo 28 luglio 2021.

Di recente Mojang ha mostrato Minecraft Dungeons Arcade per sale giochi, offrendo ai fan un'esperienza inedita. Eccovi invece la recensione della versione Switch di Minecraft Dungeons.