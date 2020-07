Minecraft Dungeons: come accedere al livello segreto Moo?

All’interno dei livelli di Minecraft Dungeons sono nascosti una gran quantità di oggetti e segreti nascosti. Tra questi, troviamo anche una serie di quattro livelli segreti, accessibili trovandone le rispettive mappe, più uno, sbloccabile invece in maniera diversa. Vediamo oggi come accedere a quest'ultimo, il livello Moo?.

Il procedimento per sbloccare l’accesso a questo dungeon segreto è molto più lungo e complicato rispetto ai quattro precedenti. Innanzitutto dovrete necessariamente finire il gioco, almeno alla difficoltà base, dopodiché dall’accampamento dirigetevi verso est, e vi imbatterete in un portale disattivato. Procedete poi a sud e vi ritroverete a destra di un ponte levatoio: abbassatelo e vi permetterà di accedere alla chiesa. Attraversatela e in fondo alla navata troverete un pulsante con una serie di nove rune luminose intorno ad esso, una per ogni livello. Trovandole tutte potrete azionare il pulsante e raccogliere la mappa del livello segreto Moo?, che diventerà disponibile nella schermata di selezione delle missioni.

All’ingresso della stanza con il pulsante e gli alloggiamenti per le rune, a sinistra dell’arcata della chiesa, noterete un dipinto con un cane, che vi rivelerà la posizione di tutte le rune; vediamo qui sotto la lista e dove potete trovarle, considerando che, fortunatamente, il loro punto di spawn è fisso e non casuale.

Foresta dei Creeper - raggiungete il villaggio e la missione che vi chiede di liberare i prigionieri, dopodiché dirigetevi verso ovest. Troverete un ammasso di pietre con un pulsante: premetelo e potrete accedere ad una cripta, dentro la quale troverete la prima runa

- raggiungete il villaggio e la missione che vi chiede di liberare i prigionieri, dopodiché dirigetevi verso ovest. Troverete un ammasso di pietre con un pulsante: premetelo e potrete accedere ad una cripta, dentro la quale troverete la prima runa Palude Umidiccia - dopo aver sconfitto il boss del livello, a destra della porta noterete un gruppo di funghi rossi e bianchi, sotto i quali è nascosto il pulsante per accedere alla seconda runa.

- dopo aver sconfitto il boss del livello, a destra della porta noterete un gruppo di funghi rossi e bianchi, sotto i quali è nascosto il pulsante per accedere alla seconda runa. Pascoli di Zucca - dopo aver raggiunto la diga, proseguite sul ponte di pietra verso destra e premete il pulsante nascosto dietro le casse di legno: vi condurrà alla runa di questo livello.

- dopo aver raggiunto la diga, proseguite sul ponte di pietra verso destra e premete il pulsante nascosto dietro le casse di legno: vi condurrà alla runa di questo livello. Canyon Cacti - raggiungete la zona in cui vi verrà chiesto di raccogliere la chiave blu e resistere alle ondate di nemici che bloccano il cancello. A sinistra di quest’ultimo, sotto la palma, troverete il pulsante da premere; dopo aver eliminato gli ultimi nemici, raccogliete la runa e tornate all’accampamento.

- raggiungete la zona in cui vi verrà chiesto di raccogliere la chiave blu e resistere alle ondate di nemici che bloccano il cancello. A sinistra di quest’ultimo, sotto la palma, troverete il pulsante da premere; dopo aver eliminato gli ultimi nemici, raccogliete la runa e tornate all’accampamento. Miniere di Pietrarossa - durante la missione vi verrà chiesto di liberare alcuni prigionieri: da qui spostatevi verso nord-ovest e troverete alcune pietre rosse: premete il pulsante nascosto tra di esse e potrete raccogliere la quinta runa.

- durante la missione vi verrà chiesto di liberare alcuni prigionieri: da qui spostatevi verso nord-ovest e troverete alcune pietre rosse: premete il pulsante nascosto tra di esse e potrete raccogliere la quinta runa. Forgia Infuocata - all’inizio del livello, prima di entrare nella caverna, dirigetevi verso il vaso sulla sinistra, accanto al quale troverete il pulsante e, dopo averlo premuto, la sesta runa.

- all’inizio del livello, prima di entrare nella caverna, dirigetevi verso il vaso sulla sinistra, accanto al quale troverete il pulsante e, dopo averlo premuto, la sesta runa. Tempio nel Deserto - quando vi verrà chiesto di trovare la chiave dorata, raggiungete la stanza che la contiene ma non raccoglietela. Spostatevi piuttosto nella stanza adiacente, in direzione nord, e attraversatela fino a trovare il pulsante che sblocca la runa di questo livello, situato nell’angolo in alto.

- quando vi verrà chiesto di trovare la chiave dorata, raggiungete la stanza che la contiene ma non raccoglietela. Spostatevi piuttosto nella stanza adiacente, in direzione nord, e attraversatela fino a trovare il pulsante che sblocca la runa di questo livello, situato nell’angolo in alto. Sale di Altoblocco - proseguite fino a quando vi verrà chiesto di raggiungere la sala del trono e raccogliere la chiave dorata. Raggiungete il cancello dorato chiuso e proseguite fino al centro della mappa, dove troverete una statua di pietra con delle gemme. Da qui, salite la scalinata a nord-est e interagite con il pulsante sul pilone centrale della casa sulla sinistra: così facendo otterrete la penultima runa.

- proseguite fino a quando vi verrà chiesto di raggiungere la sala del trono e raccogliere la chiave dorata. Raggiungete il cancello dorato chiuso e proseguite fino al centro della mappa, dove troverete una statua di pietra con delle gemme. Da qui, salite la scalinata a nord-est e interagite con il pulsante sul pilone centrale della casa sulla sinistra: così facendo otterrete la penultima runa. Pinnacolo d’Ossidiana - dopo aver raggiunto la libreria, proseguite fino a raggiungere l’aula con le sedie su entrambi i lati della stanza e un altare lungo la parete nord. Spingete il libro che troverete nella libreria sull’altare e potrete raccogliere l’ultima runa.

