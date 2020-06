Minecraft Dungeons: guida ai migliori set di equipaggiamento

In Minecraft Dungeons esistono moltissime armi, armature e oggetti, ciascuno con abilità e caratteristiche diverse. Questo permette al giocatore di provare innumerevoli combinazioni di pezzi di equipaggiamento per creare il proprio set preferito. Andiamo quindi a vedere quali sono i migliori a seconda dello stile di gioco che volete adottare.

Tank

Il tank è lo stile di gioco adatto per chi vuole creare un personaggio in grado di resistere a grandi quantità di danni, e che abbia di conseguenza il tempo di reagire alle aggressioni nemiche con attacchi lenti ma molto potenti. Il tank inoltre agisce con l’obiettivo di attirare su di sé le attenzioni dei nemici, per permettere ai propri compagni di agire senza pericoli. A questo scopo risultano particolarmente efficaci lo spadone, utile a respingere i gruppi di nemici con ampi fendenti, e l’armatura a piastre, che fornisce un ottimo 35% di riduzione dei danni e addirittura il 30% di possibilità di annullare i colpi dei nemici. Completano perfettamente questo set i seguenti manufatti:

Amuleto Pelle di Ferro: garantisce un aumento alla difesa

garantisce un aumento alla difesa Polvere Shock: stordisce i nemici circostanti

stordisce i nemici circostanti Canna da Pesca: attira e stordisce il nemico più vicino

Guerriero

Questa classe unisce ottime statistiche di attacco ad una elevata velocità di movimento per creare una build che infligge danni enormi a discapito della resistenza fisica, per poi allontanarsi in fretta quando la situazione diventa pericolosa. L’arma migliore a questo proposito è l’ascia bipenne, che permette di scatenare devastanti attacchi rotanti, l’armatura da mercenario, che fornisce un 20% bonus ai danni inflitti e una riduzione del 35% a quelli subiti, e l’arco potente, che scaglia dardi letali in grado di eliminare la maggior parte delle creature nemiche. Per quanto riguarda artefatti e amuleti, potreste trovare particolarmente utili :

Fungo della Morte: aumenta velocità d’attacco e di movimento

aumenta velocità d’attacco e di movimento Stivali della Rapidità: fornisce un aumento della velocità di movimento (utile per fuggire rapidamente da una situazione critica)

fornisce un aumento della velocità di movimento (utile per fuggire rapidamente da una situazione critica) Polvere Shock

Mago

Il mago fa moltissimo affidamento sull’uso dei manufatti, e richiede quindi una build che permetta di ridurne il più possibile i tempi di recupero. Per questo ogni mago dovrebbe indossare una veste dell’evocatore, che fornisce il 25% di riduzione al tempo di ricarica degli artefatti e un 15% di aumento della velocità di movimento. L’arma da mischia è invece a discrezione del giocatore, in quanto finirà per essere poco utilizzata durante il gioco nei panni di un mago. Passando ai manufatti, i seguenti sono probabilmente i più utili per questa classe:

Medaglione dell’Amore: trasforma da uno a tre mostri in vostri alleati per 10 secondi

trasforma da uno a tre mostri in vostri alleati per 10 secondi Raggio Corrotto: un potente raggio che danneggia i mostri consumando le anime

un potente raggio che danneggia i mostri consumando le anime Golem: evoca un Golem di Ferro che combatte al suo fianco

Guaritore

Il guaritore è una classe che non dovrebbe mai mancare all’interno di un gruppo di giocatori, poiché questi ha il ruolo di mantenere i propri alleati in vita attraverso i rifornimenti di cibo, aumentando le possibilità di vittoria di tutto il team. L’arma da mischia più adatta ad un guaritore è sicuramente la Grazia del Sole, una mazza speciale che cura gli alleati; l’armatura da equipaggiare, invece, quella del lupo, grazia alla quale le pozioni utilizzate da chi la indossa curano anche gli alleati vicini. I manufatti da utilizzare, anche questa volta determinanti come per il mago, sono:

Totem della Rigenerazione: crea un’area circolare che cura tutti i giocatori al suo interno

crea un’area circolare che cura tutti i giocatori al suo interno Guariscianime: cura sé stessi o l’alleato con la salute più bassa in cambio di alcune anime

cura sé stessi o l’alleato con la salute più bassa in cambio di alcune anime Totem dello Scudo: crea uno scudo che fornisce una resistenza dagli attacchi nemici

Ladro

La build del ladro si concentra sulla velocità di movimento e rapidità d’attacco, per creare un personaggio che basa i suoi letali attacchi su un meccanismo di “toccata e fuga”, per infliggere danni e poi darsi alla fuga prima che il nemico possa reagire, e ha una resistenza ai danni molto scarsa.

Il ladro perfetto si equipaggia di pugnali, l’arma da mischia più rapida del gioco, armatura da ladro, che fornisce un bonus del 25% alla velocità degli attacchi in mischia, e la balestra rapida, anch’essa in grado di scatenare attacchi con un elevato rateo di fuoco.

Gli artefatti che completano adeguatamente il set sono:

Stivali della Rapidità

Fungo della Morte

Mantello Spettrale: fornisce la forma spettrale, che permette di muoversi attraverso i mostri assorbendone il danno (utilissimo per allontanarsi dagli scontri pericolosi)

Arciere

L’arciere è un grande classico che si differenzia molto dalle classi precedenti in quanto è l’unica che si concentra davvero sull’utilizzo degli attacchi da distanza piuttosto che quelli in mischia, mantenendosi costantemente lontano dal nemico e dallo scontro corpo a corpo. L’arma corpo a corpo è a discrezione del giocatore, e in questo caso una banale spada è più che adeguata. Più oculata dev’essere invece la scelta dell’armatura, con quella del cacciatore che si staglia su tutte le altre grazie ai suoi bonus al numero di frecce disponibili e al danno a distanza effettuato. L’arma a distanza più adatta, punto focale di questa classe, è l’arco a trucco, che permette di colpire bersagli multipli con un solo tiro, ed è quindi fondamentale per avere la certezza di andare a segno anche mentre ci si sposta. Concludiamo l’arciere con la lista dei tre manufatti da equipaggiare:

Faretra Infuocata: fornisce 7 frecce infuocate

fornisce 7 frecce infuocate Freccia Pirica: aggiunge nella faretra una freccia che, una volta scagliata, esplode all’impatto

aggiunge nella faretra una freccia che, una volta scagliata, esplode all’impatto Faretra del Tormento: fornisce frecce che attraversano i muri e respingono i nemici in cambio di una certa quantità di anime

Per ottenere le armi migliori, non mancate di controllare la nostra guida su come trovare e ottenere le armi uniche.