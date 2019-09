Minecraft Dungeons: Mojang pubblica il trailer di apertura del gioco

Minecraft Dungeons, il dungeon crawler cooperativo ambientato nel mondo di Minecraft, è stato al centro dell’attenzione al Minecon 2019. Per l’occasione Mojang ha svelato per la prima volta l’opening trailer cinematico del gioco.

Minecraft Dungeons, svelato per la prima volta durante la conferenza Xbox all’E3 2019, potrà essere giocato online e in co-op locale fino ad un massimo di tre giocatori e sarà focalizzato sul lavoro di squadra. Come confermato da David Nisshagern, executive producer del gioco, Dungeons presenterà una struttura a livelli con biomi sempre diversi, creati dal motore procedurale, e una grande varietà di armi e incantesimi.

Sempre al Minecon 2019, Mojang ha fornito alcuni dettagli sulla prossima uscita di Minecraft Earth, il gioco mobile in realtà aumentata sulla falsa riga di Pokemon Go. Vi ricordiamo che l’uscita di Minecraft Dungeons è prevista per la primavera del 2020 su PC, Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.