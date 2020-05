Minecraft Dungeons: multiplayer e cross-play, le modalità disponibili

Finalmente Minecraft Dungeons è disponibile su PS4, Xbox One, Switch e PC. Il gioco permette di giocare in multiplayer con i propri amici, ma quali modalità offre? Il cross-play è attualmente supportato? Scopriamolo insieme.

Vediamo quali sono le opzioni multiplayer di Minecraft Dungeons attualmente disponibili su PS4, Xbox One, Switch e PC.

Modalità multiplayer di Minecraft Dungeons disponibili al lancio

Minecraft Dungeons include una modalità multiplayer che permette di giocare in co-op fino a un massimo di quattro giocatori.

È possibile giocare in multiplayer locale (sulla stessa console) oppure online, ma non con un mix delle due opzioni. Questo significa che i giocatori partecipanti devono essere collegati tutti online, oppure tutti in locale sulla stessa console.

Minecraft Dungeons supporta il cross-play?

Allo stato attuale Minecraft Dungeons non supporta il cross-play. Questo significa che è possibile giocare in multiplayer (sia online, e ovviamente in locale) solo con gli utenti della stessa piattaforma. Se giocate su Xbox One, dunque, potrete giocare solo con gli altri giocatori Xbox One e non con quelli PC, Switch o PS4.

Tuttavia, gli sviluppatori hanno confermato che il supporto al cross-play di Minecraft Dungeons verrà aggiunto in futuro con i prossimi aggiornamenti gratuiti. A quel punto, dunque, sarà possibile giocare online a Minecraft Dungeons con gli utenti di tutte le piattaforme.

Minecraft Dungeons supporta i salvataggi cross-platform?

No, Minecraf Dungeons non supporta i salvataggi cross-platform, e non sembrano esserci piani al momento per supportarli nel breve termine. Questo significa che non sarete in grado di condividere i vostri progressi di gioco sulle varie piattaforme, e che pertanto ogni partita conserverà i suoi progressi solo sulla relativa piattaforma sulla quale state giocando.

Per saperne di più sul nuovo dungeon crawler di Mojang, vi rimandiamo alla nostra recensione di Minecraft Dungeons.