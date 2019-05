Minecraft Dungeons: nuovi dettagli su sistema di gioco e progressione RPG

Dopo aver annunciato Minecraft Earth ed aver confermato l'assenza di Loot Box nel titolo mobile in realtà aumentata, i ragazzi di Mojang svelano ulteriori dettagli su Minecraft Dungeons, l'ambizioso action ruolistico per PC ambientato nella dimensione squadrettata del kolossal sandbox ideato da Markus Notch Persson.

Discutendo con la redazione di Game Informer delle potenzialità del progetto, il produttore esecutivo David Nisshagen ha aperto una finestra sull'universo fantasy di Dungeons per offrirci degli spunti di riflessione sulle dinamiche di gameplay e sulla progressione ruolistica dell'avventura: "Pensa a una spada che cade, la raccogli e scopri che ha due slot di potenziamento per le magie. Scegli quale utilizzare e prosegui nell'avventura, ma poi trovi un'altra spada, ha lo stesso aspetto della precedente ma incantesimi completamente diversi e randomizzati. [...] Il gioco è così, troverai moltissimi equipaggiamenti e anche gli oggetti tra loro più simili avranno propretà diverse tra di loro".

Stando a Nisshagen, i giocatori potranno acquisire armi ed equipaggiamenti utilizzando gli Smeraldi ottenuti abbattendo i nemici, alcuni di questi oggetti avranno abilità difensive per tutta la squadra. Quanto alla struttura dei livelli e alla loro diversità, l'executive producer di Dungeons spiega che "ci sono alcuni livelli o biomi che sono in superficie e che sono più aperti". Nonostante la creazione dei livelli avverrà attraverso motore procedurale, chi vorrà riaffrontare le sfide di una mappa sia da solo che in compagnia dei propri amici in multiplayer avrà la possibilità di farlo attraverso l'accesso a una sorta di Hub.

A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio ufficiale di Minecraft Dungeons, prevista in via indicativa per la fine del 2019 su PC e, perchè no, su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.