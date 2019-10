Minecraft Dungeons: il nuovo video svela le origini del progetto

Gli sviluppatori di Mojang ci catapultano nella colorata dimensione di Minecraft Dungeons confezionando un video diario che ripercorre le tappe fondamentali del processo di sviluppo compiuto per dare forma a questo ambizioso spin-off.

Il nuovo filmato sfornato dalle fucine digitali della sussidiaria svedese degli Xbox Game Studios descrive con dovizia di particolari le sfide affrontate nel rielaborare il concept originario di Minecraft per trasporlo in un titolo dal gameplay che, come ogni buon dungeon crawler che si rispetti, sarà più affine agli action ruolistici con visuale dall'alto che non ai sandbox a mondo aperto.

A detta dei ragazzi di Mojang, però, all'interno di Minecraft Dungeons troveremo moltissimi punti di contatto con il capolavoro partorito dalla vulcanica mente di Markus "Notch" Persson: lo stile squadrettato delle ambientazioni, ad esempio, sarà il medesimo, seppure con degli importanti distinguo rappresentati dai nuovi mob, dai biomi a generazione procedurale e dagli elementi di equipaggiamento inediti che utilizzeremo nel corso dell'avventura, sia in singolo che in multiplayer cooperativo (in rete o a schermo condiviso).

Le ultime informazioni snocciolate dal team di Mojang si riallacciano alle considerazioni fatte su sistema di gioco e progressione RPG nelle settimane che hanno preceduto l'E3 2019. A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio definitiva di Minecraft Dungeons, pur sapendo che avverrà non più tardi della prossima Primavera su PC, Xbox One e Nintendo Switch.